فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق فى دشنا ونجع حمادي.. الأماكن والمواعيد



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - محافظات:

قررت محافظة قنا، قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمركزي دشنا ونجع حمادي، السبت الموافق 17 أغسطس 2024، بسبب أعمال الصيانة فى هذه المناطق.

وكشف الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، اعتزامها قطع التيار الكهربائي عن ( مغذى الجزيرة - السمطا - الظهير الصحراوي - أبو دياب - العطيات)، السبت من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 7 صباحا، وذلك لصيانة المحول الرئيسي بدشنا.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، قطع التيار الكهربائي عن:( منطقة بين المحطات - منطقة الأوقاف- منطقة عمارة الأوقاف- منطقة الجوزات - منطقة البحث الجنائي- المسطات المائية - الراهبات)، السبت من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا، نظرًا لإجراء أعمال صيانة نصف سنوية على أكشاك مدينة نجع حمادي.