العام الدراسي الجديد.. 13 مادة ضمن مناهج صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المناهج الدراسية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، في العام الدراسي الجديد، وذلك وفقا للخطة التعليمية التي وضعتها الوزارة لتلك الفصول.

محمد يوسف

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