رئيس المركز الإقليمي للمناخ: طقس مصر مؤخرًا لم يعد يشبه الأجواء التي اعتاد عليها المصريون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد فهيم رئيس المركز الإقليمي للمناخ إن تغيير المناخ يمثل قضية حاسمة وله تأثيرات كبيرة على القطاع الزراعي في مصر.

خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد، أشار فهيم إلى تزايد معدلات الأمطار الرعدية والسيول خلال فصول الصيف في جنوب مصر.

رئيس المركز الإقليمي للمناخ أشار إلى التغيرات الملحوظة التي شهدها مناخ مصر مؤخرًا مؤكدًا أنها لم تعد تشبه الأجواء التي اعتاد عليها المصريون في السابق.

وأكد فهيم أن الحكومة المصرية عملت على تطوير البنى التحتية واستصلاح المزيد من الأراضي وزيادة المساحات المزروعة ضمن جهودها للتخفيف من الآثار السلبية لتغيير المناخ.

ودعا الدكتور محمد فهيم رئيس المركز الإقليمي للمناخ إلى توطين صناعات الأسمدة والبذور والكيماويات في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل نسبة الواردات، مضيفاً أن الهدف المنشود للعام القادم هو تصدير حوالي 8.5 مليون طن من المنتجات الزراعية لأكثر من 400 مادة غذائية.

وأكد أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير البرتقال، كما تمت إضافة مساحات جديدة لزراعة البطاطس والتي تعتبر عائداتها أكبر بكثير من عائدات القمح وتحتاج لمساحات أقل وطلباً أعلى.

وشدد الدكتور محمد فهيم رئيس المركز الإقليمي للمناخ، على أهمية الوقوف وراء جهود الحكومة ودعم القيادة السياسية لضمان تحقيق الأمن الغذائي كجزء أساسي من الأمن القومي للبلاد.