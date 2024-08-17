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تصعيد جديد.. إسرائيل تنسف مربعات سكنية غربي رفح الفلسطينية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، بنسف مربعات سكنية غربي مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وبحسب القناة، فإن قوات الاحتلال قصف المناطق الشرقية والشمالية في خان يونس.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة.

وأضاف المسؤولين، أن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة "الأسرى".

كان مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قال إنه بعد أن أبلغنا الوسطاء بنتائج مباحثات الدوحة تأكدنا مجددا أن الاحتلال لا يريد اتفاقا.للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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