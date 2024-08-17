100 درجة.. ضوابط توزيع الدرجات لصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط التقييم والامتحانات وتوزيع درجات للطلاب بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي في العام الدراسي الجديد، وذلك بعد إصدار الوزارة لعدة قرارات تتعلق بالمناهج والمواد الدراسية.

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بالضوابط التي أصدرتها لتلك الصفوف تأتي كالآتي:

ـ امتحان نهاية الفصل الدراسي مخصص له 60 درجة+ المهام الأدائية 10 درجات+ كراسة الواجب 5 درجات+ كراسة النشاط 5 درجات+ التقييم الأسبوعي 5 درجات+ المواظبة والسلوك 5 درجات+ 10 درجات لتقييم الشهر = 100 درجة مجموع كلي.

- يؤدي الطالب 3 اختبارات كل فصل دراسي كالآتي:

الأول:

يستهدف أجزاء المنهج حتى نهاية شهر أكتوبر حسب توزيع المنهج بقيمة 5 درجات من 10 درجات.

- الثاني:

امتحان يستهدف أجزاء المنهج لنهاية شهر أكتوبر حتى أواخر نوفمبر بقيمة 5 درجات باقى من 10 درجات.

- الامتحان النهائي يستهدف منهج الفصل الدراسي بالكامل ويحصل الطالب على مجموع الدرجات الثلاثة وهي:

ـ الامتحانات.

ـ التقييم الشهري.

ـ درجات المهام والسلوك والنشاط والتقييم الأسبوعي.

- مجموع الدرجات فى كل المواد متساوية من 100 درجة وتمنح للطالب فى صورة ألوان.