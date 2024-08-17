شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد 4 شروط للتقدم لجائزة المبدع الصغير ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون رقم 183 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنه 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، 4 شروط للتقدم لنيل الجائزة

جاء فى المادة (2) القانون تلك الشروط وهى :

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا تتجاوز سنة في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في المستوي العمري ذاته

ويهدف القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

