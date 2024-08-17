الحشيمي لجعجع: توجيه الاتهامات بالخيانة يُساهم في تأجيج التوترات والحكومة تعمل على تطبيق الـ1701

ردّ النائب بلال الحشيمي، على تصريحات رئيس "حزب القوات اللبنانية"، سمير جعجع، معبّرًا عن استيائه الشديد من "اتهام الحكومة بالخيانة العظمي".

وأكد الحشيمي أن "الحكومة، وعلى رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها، تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على استقرار البلد وإدارة الأزمة بحكمة"، مشددًا على أن "الجميع مسؤولون أمام الشعب اللبناني في هذه المرحلة الحساسة، وأن توجيه الاتهامات بالخيانة يساهم في تأجيج التوترات وزيادة الانقسامات، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى الوحدة والتكاتف بين جميع القوى السياسية".

ودعا أيضًا إلى "التحلّي بالمسؤولية والابتعاد عن التصريحات التي تعرقل التعاون"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل معاً من أجل المصلحة الوطنية العليا، وليس توجيه الاتهامات التي لا تخدم إلا أعداء لبنان".

وأشار الحشيمي إلى أن "الحكومة واضحة في دعمها للقرارات الدولية، وتتابع عن كثب الأمور مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في شأن مقترحات تتعلق بتطبيق القرار 1701".

وأضاف أن "الحكومة تعمل بجدية على تطبيق هذا القرار بشكل كامل، بما في ذلك انسحاب جميع القوات المسلحة غير الشرعية من المنطقة الجنوبية وتسليمها للجيش اللبناني. وفي هذا السياق، طرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خطة من خارج جدول الأعمال تتضمن تطويع 6 آلاف جندي، لتعزيز قدرات الوحدات المنتشرة في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بمختلف مندرجاته، وتمت الموافقة المبدئية في مجلس الوزراء على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش".