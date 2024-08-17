مقرر الأممي: إسرائيل تواصل خنق الفلسطينيين في غزة ولا بد من التحرك لوقف المجاعة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري أن النظام الغذائي في قطاع غزة، وصل إلى مرحلة الانهيار، مشددا على ضرورة السماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال فخري لقناة "القاهرة الإخبارية" مساء الجمعة، إن إسرائيل تواصل خنق الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا بد من التحرك سريعا لوقف المجاعة الحالية في القطاع، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تكتفي بتجويع الفلسطينيين فقط، وإنما تستهدف العاملين في المجال الإغاثي.

وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، معلنا أن المجاعة تجتاح غزة بأكملها، والأطفال يدفعون ثمن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن حجم الدمار في قطاع غزة هائل، ولم نشاهد هذا الكم من التدمير في مكان آخر في العالم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره.