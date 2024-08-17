شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمنيون بالاحتلال: انتهاء العمليات في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت قناة العربية، بأن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن عمليات جيش الاحتلال انتهت في غزة.

وأضافوا حسب هيئة البث العبرية، أن المؤسسة الأمنية أبلغت الحكومة أن الوقت حان لصفقة تبادل الأسرى.

أوضحت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أنه يمكن العودة لغزة حال توفر معلومات استخباراتية جديدة.