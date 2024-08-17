الأنبا بطرس دانيال: شيخ الأزهر يتسم بالاعتدال والطيبة وحريص على نشر العدالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الأنبا بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إنه يشارك الجميع في كافة المناسبات الدينية والاجتماعية لكل الأشخاص دون النظر لعقيدتهم.

وأوضح بطرس دانيال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يتسم بالاعتدال والطيبة وحرصه على نشر العدالة.

أكد بطرس دانيال أن لقاء بابا الفاتيكان مع شيخ الازهر دليل على حرصهما على نشر السلام في العالم، لافتًا إلى الكنيسة تتلقى العديد من الخطابات من البابا للصلاة من أجل غزة.

وتابع: بابا الفاتيكان أحب مصر وزار مصر في 2017 لكي يخبر العالم أن مصر بلد آمنة عكس الشائعات التي يتم ترويجها في ذلك الوقت.