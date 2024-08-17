أمطار رعدية.. حالة الطقس بالسعودية اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.



وأضاف المركز، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. وتابع: الرياح في البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة عى الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من متربن مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي

وذكر الرياح، في الخليج العربي تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجز الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر

خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى كالاتي:

مكة المكرمة 42 32

الرياض 46 30

المدينة المنورة 44 32

أبها 30 19

جدة 39 32

الدمام 49 31

تبوك 38 28