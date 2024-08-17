بايدن: متفائل بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنه "متفائل بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنه لا يزال قيد الإعداد".

وأضاف "بايدن"، "يبقى أن نرى متى يمكن أن يبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق"، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار إلى أنه لا ينبغي لأي طرف في الشرق الأوسط، أن يقوض جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وعبر عن اعتقاده أن الاتفاق بات يلوح في الأفق الآن.

وفى وقتٍ سابقٍ، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الأطراف المشاركة في مفاوضات غزة أصبحت أقرب للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، لكنها لم تحقق ذلك بعد، مضيفًا أن الاتفاق أصبح أقرب مما كان عليه الحال قبل ثلاثة أيام.

وذكر بيان مشترك لدول مصر وقطر وأمريكا، أنه على مدى الـ48 ساعة الماضية في العاصمة القطرية الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكومات الدول الثلاث في محادثات مُكثفة كوسطاء، بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وكانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية.