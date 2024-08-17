تمكين المرأة المعيلة وتفعيل التسويق التعاوني.. ننشر حصاد وزارة الزراعة في أسبوع - (انفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٢٠٨ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٩ وحتى١٥ أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال الأسبوع بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان (إمبا) التصورات المستقبلية وسبل النهوض بالإنتاج وتطوير مزارع الإنتاج الحيواني وتذليل كافة العقبات التى تواجه الصناعة، كما عقد وزيرا الزراعة والري اجتماعا بحضور قيادات الوزارتين لبحث موقف المشروعات المشتركة وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية.

كما شارك "فاروق"، في احتفالية بمناسبة مئوية مبنى البورصة المصرية، وذلك بمقرها بوسط مدينة القاهرة بحضور وزراء الاتصالات، والخارجية، والتموين، وقطاع الأعمال، ومحافظ القاهرة، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورؤساء البورصة السابقين وكبار مسئولي سوق المال في مصر.

وسلط الانفوجراف الضوء على الزيارة التفقدية التي أجراها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عدد من المشروعات التنموية والخدمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء، حيث استقبلهم اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء شريف العرايشي قائد قوات شرق القناه، واللواء عاصم سعدون نائب المحافظ. فيما تفقد أيضا وزير الزراعة، أعمال التطوير بحديقة الحيوان بالجيزة، للوقوف على معدلات الإنجاز، والتنفيذ بها، كما أصدر أيضا، حركة تغييرات وتنقلات كبرى، بمديريات الزراعة بالمحافظات، وعدد من المواقع القيادية والتنفيذية بديوان الوزارة.

كما التقى وزير الزراعة بقيادات التعاونيات الزراعية بحضور بعض قيادات الوزارة، حيث شدد على ضرورة قيام قيادات التعاونيات بدورها في توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل.

بينما عقد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اجتماعا مع "رافاييل موهانا" المستشار الزراعى لدولة البرازيل بالقاهرة و"برناندو برازيلى" الوزير المفوض بالسفارة لمناقشة عدة مواضيع ذات الصلة أهمها تطبيق نظام الشهادة الصحية والربط الالكتروني، كما توجه أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات إلى محافظة الغربية لمتابعة موقف المحاصيل الزراعية الحقلية والبستانية للتأكد من قيام مهندسي لمكافحة بالمديرية بالقيام بأدوارهم في متابعة الآفات والتوصية للمزارعين بالعلاجات المناسبة.

فيما أطلق مركز بحوث الصحراء مبادرة، لتمكين المرأة المعيلة، بمحافظة جنوب سيناء، ضمن جهودها لتمكين المرأة السيناوية، وتحقيق وتعزيز التنمية المستدامة، كما أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية منح شهادة الآيزو لنظام إدارة الجودة لإدارة الشئون المالية والإدارية "الموارد البشرية والمشتريات والمخازن" بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات للمرة الأولى.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، عددا من الجمعيات الزراعية بمركز فاقوس في محافظة الشرقية، لتفقد سير العمل، والوقوف على عمليات توزيع الأسمدة، كما اختتم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أمس البرنامج التدريبي الأول لعام 2024/2025 بعنوان: "المواصفات العامة لإنشاء المزارع السمكية والمفرخات وتداول الزريعة".

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومعهد بحوث القطن، سلسلة من الندوات الإرشادية لمزارعي محصول القطن بمراكز: ابوحمص، كفرالدوار، ودمنهور، بمحافظة البحيرة، كما استقبل معمل أبحاث النخيل الدكتور عبد الرحمن الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور (المملكة العربية السعودية) والوفد المرافق له في أول زيارة رسمية خارجية للمجلس. واستعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول أبرز أنشطة الادارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي خلال العام الحالي، كما افتتح الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والسفير الياباني بالقاهرة "اوكا هيروشي" والسفير "حسن شوقي" نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية البرنامج التدريبي الثاني لعام ٢٠٢٤، تحت عنوان: "أبحاث الارز والارشاد الزراعي".

وبحثت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، سبل تفعيل منظومة التسويق التعاوني، ودور الجمعيات الزراعية في دعم المزارعين لتسويق محاصيلهم، وذلك خلال اجتماع عقده المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، كما نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية ندوة إرشادية لمزارعي الذرة الشامية بمركز أبوحماد في محافظة الشرقية.

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفد صيني خلال زيارته لمصر وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وقام وفد من طلاب وأساتذة قسم إنتاج الأسماك بكلية الزراعة جامعة المنصورة بزيارة ميدانية إلى مزرعة المنزلة السمكية.

اختتم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية تشتمل على مجموعة من البرامج التدريبية لطلاب كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، كما قامت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بتنفيذ يوم حقل لمحصول الذرة الشامية بقرية النزل مركز منية النصر محافظة الدقهلية.

ونفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، ورشة عمل، في محافظة البحيرة، تحت عنوان: تطوير الجمعيات الزراعية لخدمة المزارع المصري، كما اطلقت الوزارة، قافلة بيطرية مجانية في محافظة بور سعيد، استهدفت عدد من قرى المحافظة، لتقديم الدعم والارشاد البيطري للمربين بالمجان، لحماية الثروة الحيوانية.

وأعلن مركز البحوث حصاد مبادرته لتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الحالي حيث تم تنفيذ( 260) نشاط إرشادى متنوع ما بين ندوات إرشادية وحلقات نقاشية زيارات حقلية فى نطاق(132) مركز إرشادى بمشاركة نحو(7450) مزارع بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والوادى الجديد والفيوم والقليوبية والمنوفية والبحيرة والشرقية والغربية والدقهلية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ. فيما عقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامجا تدريبيا لعدد (50) طالب وطالبة من كليات العلوم والزراعة من مختلف الجامعات المصرية بعنوان "دور المعامل المعتمدة فى سلامة الغذاء"، كذلك تم عقد البرنامج التدريبى الصيفى الأول بفرع المعمل بالإسماعيلية لعدد (14) طالب وطالبة من كلية الزراعة بأقسامها المختلفة - جامعة قناة السويس بعنوان "دور المعامل المعتمدة فى سلامة الغذاء"، واستقبل المعمل عدد (3) شركات من كبار مصدري الزيتون من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للإطلاع على أحدث المستجدات فى مجال التحاليل بما يدعم العملية التصديرية.

اقرأ أيضا:

أحدث صور ترصد مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون بالقاهرة

شديد الحرارة ورطوبة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

هل تتوسط تركيا بمفاوضات سد النهضة؟.. خبير سدود يوضح