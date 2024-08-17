الصحة التركية: إصابة 78 شخصًا جراء حريق في غابات ولاية إزمير

أعلنت وزارة الصحة التركية، في بيان، إصابة 78 شخصًا جرّاء حريق في غابات ولاية ​إزمير​ غرب تركيا، بينهم 29 مصابًا ما زالوا يتلقّون العلاج في المستشفيات، مشيرةً إلى أنّها أرسلت 10 سيّارات إسعاف و3 فرق من وحدة فريق الإنقاذ الطبّي الوطني، و42 من أفراد الرّعاية الصّحيّة إلى المنطقة. وأعربت عن خالص تمنّياتها بالشّفاء العاجل للمصابين.

ويوم الثّلثاء الماضي، اندلع حريق في منطقة جبل يمانلار في إزمير، قبل أن تسيطر عليه السّلطات إلى حدّ كبير حتّى ظهر الخميس. وشبّ الحريق مجدّدًا مساء الخميس، وانتشر بسرعة كبيرة بفعل الرّياح الّتي وصلت سرعتها إلى 80 كلم في السّاعة، بحسب والي إزمير سليمان إلبان.