مقتل 11 فلسطينيًا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على الزوايدة وحي الشيخ رضوان في غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، جرّاء قصف الطّيران الحربي الإسرائيلي خيام النّازحين في بلدة الزوايدة وسط ​قطاع غزة​".

وأشارت إلى "مقتل مواطن وإصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما أُصيب طفل جرّاء إطلاق نار استهدف خيام النّازحين قرب مدينة حمد السكنية شمال غرب خانيونس، فيما أُصيب عددٌ من المواطنين في قصف منزل قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس".

وذكرت "وفا" أنّ "الطّائرات الحربيّة الإسرائيليّة شنّت أيضًا غارةً على شارع صلاح الدين الرّئيس في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس، فيما نسف الجيش الإسرائيلي مبان سكنيّة في حي تل السّلطان غرب رفح".