القيادة المركزية الأميركية: دمرنا زورقًا مسيّرًا تابعًا للحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​، أنّ "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، نجحت قوّاتنا في تدمير زورق مسيّر تابع للحوثيّين المدعومين من إيران، في ​البحر الأحمر​".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "تبيَّن أنّ هذا الزّورق المسيّر يشكّل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوّات الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، مؤكّدةً أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميّة وأكثر أمنًا للسّفن الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة".