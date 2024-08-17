روسيا: إصابة 13 مدنيًا بينهم طفل في قصف أوكراني على دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت سُلطات دونيتسك، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المقاطعة 30 مرة خلال 24 ساعة، وأطلقت 99 مقذوفًا من عيارات مُختلفة.

وأكدت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أنه "خلال 24 ساعة، سجلت الممثلية 30 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 9 منها على محور دونيتسك و21 على محور جورلوفكا"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 99 مقذوفًا مُختلفة العيارات؛ مما تسبب في إصابة 13 مدنيًا بينهم طفل.

يُذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 20 حالة قصف من جانب القوات الأوكرانية.