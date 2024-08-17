الاحتلال الإسرائيلي اتنحتقل مواطنين شرق نابلس فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مواطنا ونجله في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل المواطن علاء أبو حمادة الوزير ونجله عماد بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه.

كما استشهد 6 مواطنين لبنانيين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، فجر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة النبطية جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، باستشهاد المواطنين الستة وإصابة 3 آخرين إثر غارة شنها طيران الاحتلال الحربي على منطقة وادي الكفور في محافظة النبطية.

وشهدت الأجواء الجنوبية من لبنان تحليق مكثف لطيران الاحتلال الاستطلاعي والمسير، خاصة فوق مدينة صور، والبازورية، وقدموس والساحل الشمالي.