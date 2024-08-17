محمود سعد: "لو كنت مدرس تاريخ كنت هشطب هذه الفترة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الإعلامي محمود سعد، إنه لو لم يكن صحفيا، كان سيسعى لكي يصبح مدرسًا للتاريخ، موضحًا أنه درس التاريخ جيًدا.

وأضاف "سعد"، خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قائلا: "ولو كنت مدرس تاريخ كنت هشطب الفتنة الكبرى اللي حصلت في أيام سيدنا عثمان وعلي ومعاوية.. إضافة لأحداث 1948 واليي حصل في فلسطين وكمان كنت هشطب أحداث نكسة 1967 و الأيام اليي عشناها".

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