عبدالله: هل يعلم من صفق لنتانياهو عن تسجيل حالات شلل أطفال بغزة قد تعيد انتشار المرض بكل المنطقة؟

تساءل عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، "هل يعلم من صفّق للقاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في زيارته الأخيرة، عن تسجيل حالات شلل أطفال في غزة، قد تعيد انتشار هذا المرض الخطير إلى كلّ المنطقة، بعد أن سيطرنا عليه لسنوات؟!".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "الأكيد هم لا تعنيهم 40 ألف إصابة بالكبد الوبائي تفتك بما تبقّى من أطفالها الأحياء!"، مشدّدًا على أن "غزة كشفت زيف المعايير والشّعارات".
وكانت قد أعلنت وزارة الصّحة الفلسطينيّة أمس، "تسجيل أوّل إصابة بفيروس شلل الأطفال في المحافظات الجنوبيّة، وذلك في مدينة دير البلح، لطفل يبلغ عشرة أشهر، لم يتلقَّ أيّ جرعة تحصين ضدّ شلل الأطفال".
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