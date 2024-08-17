مركز عمليات طوارئ الصحة: 6 شهداء و3 جرحى بغارة إسرائيلية على وادي الكفور في النبطية

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، "سقوط 6 شهداء و3 جرحى (إصابتان منهم في حالة حرجة)، نتيجة الغارة الإسرائيليّة المعادية الّتي طالت وادي الكفور في ​النبطية​، في حصيلة أوّليّة غير نهائيّة".

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