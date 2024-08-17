"سرايا القدس": استهدفنا آليات إسرائيلية بالرصاص خلال مرورها من ضاحية ذنابة في طولكرم

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "استهدفنا آليات الاحتلال العسكرية بالرصاص خلال مرورها من ضاحية ذنابة في طولكرم شمالي الضفة الغربية".

وكانت قد أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، في وقت سابق، بـ"مقتل مواطن وإصابة آخرين، أحدهم بجروح حرجة، في هجوم لمستوطنين إسرائيليّين على قرية جيت شرق قلقيلية في الضفة الغربية".

بدورها، شدّدت حركة "الجهاد الإسلامي"، على أنّ "هجوم 100 من عصابات المستوطنين على قرية جيت وإحراقهم منازل ومركبات، هو إعلان حرب على شعبنا بالضفّة"، لافتةً إلى أنّ "محاصرة الاحتلال القرية أثناء الهجوم، يذكّر بمجازر عصابات شتيرن والأرغون والهاغانا وغيرها عام 1948".

كما كانت قد أشارت وزارة الصّحة الفلسطينيّة، بـ"مقتل شابين وإصابة 7 آخرين حالة أحدهم وُصفت بالحرجة، إثر قصف طائرة مسيّرة تجمّعًا للمواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس".