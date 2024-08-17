"سرايا القدس": استهدفنا بالرصاص آليات عسكرية لقوات الاحتلال بضاحية ذنابة في طولكرم

أفادت "​سرايا القدس​"- كتيبة طولكرم، بأنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف آليّات عسكريّة لقوّات الاحتلال، بزخّات كثيفة من الرّصاص، أثناء مرورها في ضاحية ذنابة في طولكرم شمالي الضفة الغربية".

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