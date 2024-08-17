إندلاع حريق في غابة جنوب برلين

ابوظبي - سيف اليزيد - اندلع حريق مرة أخرى في غابة بجنوب العاصمة الألمانية برلين. ووفقا للمتحدث باسم فرق الإطفاء يوم الجمعة، فإن الحريق امتد ليأتي على ما يقرب من ثمانية هكتارات بالقرب من بلدة يوتيربوج في ولاية براندنبورج الألمانية، لكن الحريق ينتشر بشكل أكبر. يشار إلى أن المنطقة في مقاطعة تيلتو-فليمينج ملغومة بالذخائر، مما يعني أن فرق الطوارئ يمكنها حاليا إطفاء الحريق عبر الممرات فقط.

وجرى طلب مروحية تابعة للشرطة الاتحادية للمساعدة في جهود الإطفاء، ومن المتوقع أن يتم إرسالها إلى الموقع في وقت لاحق اليوم السبت. من المفترض أيضا أن تقدم القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير) المساعدة في العملية.

ولم تتأثر،حتى الآن، المناطق السكنية بالحريق الذي يشتعل شمال الطريق السريع الاتحادي 102 بين ألتيز لاجر وكلاوسدورف. وسمع مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) دوي انفجارات، وأكدت خدمات الطوارئ ذلك، وفقا لمركز التحكم الإقليمي في براندنبورج. وتتواجد فرق الإطفاء المحلية بأعداد كبيرة في الموقع. ومن المقرر أن يجري التحليق فوق المنطقة بمسيرة للحصول على نظرة شاملة للوضع العام. ولا يزال سبب الحريق غير معروف.

ووفقا لمركز التحكم الإقليمي، اجتمعت هيئة التنسيق في مقاطعة تيلتو-فليمينج لمناقشة الوضع. يذكر أنه في يونيو من العام الماضي، عملت فرق الإطفاء لعدة أيام بسبب حريق غابة في ساحة التدريب العسكري السابقة بالقرب من يوتيربوج.

ونظراً لوجود ذخائر قديمة في الأرض، فإن جهود الإطفاء كانت صعبة، ولم يتمكنوا في الغالب من الوصول مباشرة إلى مناطق الحريق. وتم إطفاء الحرائق بواسطة الطائرات والمروحيات من الجو.