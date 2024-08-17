فرنسا تثمن جهود مصر في مفاوضات وقف حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - ثمن وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني، اليوم السبت، دور المصر الرائد في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

فرنسا تؤكد دور مصر في مفاوضات وقف حرب غزة

و أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، خلال مؤتمر صحفى عقد مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي أنه يأمل بأن تُفضي مفاوضات القاهرة المقبلة بشأن غزة، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأضاف وزير خارجية فرنسا أن باريس تثمّن الجهود الدبلوماسية لمصر من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأشار وزير خارجية فرنسا إلى ضرورة إحراز تقدم بشكل عاجل باتجاه حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، موضحًا أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يحمل الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين.

فيما دعا وزير خارجية فرنسا إلى "العمل على تفادى تصعيد إقليمي"، محذرًا من أن نتائجه ستكون كارثية