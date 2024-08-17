استشهاد 27 فلسطينيًا إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد ٢٧ مواطن فلسطيني، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي علي ثطاع غزة.

استشهاد فلسطينيين وسط و جنوب غزة

وأفادت مصادر محلية، بأن الجيش الإسرائيلي قصف منزل عائلة أبو معلا غرب مخيم النصيرات، مما أدى لمقتل 6 أشخاص بينهم طفلان.

وكانت مصادر طبية قد أفادت بمقتل 21 شخصا في غارات متفرقة على بلدة الزوايدة وحي الشيخ رضوان في وسط وجنوب قطاع غزة.



كما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارة على شارع صلاح الدين الرئيس بين كافة مناطق القطاع في السطر الشرقي بمدينة خان يونس، فيما تم نسف مبان سكنية بحي تل السلطان غرب رفح.



وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي، حربها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة بيانا بشأن قمة الدوحة الرامية إلى سد فجوات المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

