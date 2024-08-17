ياسر رشاد - القاهرة - دمر الجيش الأمريكي، اليوم السبت، زورث مسير في البحر الأحمر تتبع لجماعة أنصار الله قرب محافظة حديدة غرب اليمن.

أمريكا تدمر زورق لأنصار الله في البحر الأحمر

وقال جيش أمريكا في بيان نشرته قيادته المركزيه عبر منصة X إن الزورق الذي استُهدف خلال الـ24 الساعة الماضية، شكل تهديدا واضحا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

ونصت تغريدة أمريكا كالتالي:" خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) في تدمير سفينة سطحية بدون طيار مدعومة من إيران (USV) في البحر الأحمر".

وأضافة تغريدة أمريكا:" تقرر أن هذه السفينة الأمريكية تمثل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".