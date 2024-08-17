الدفع بـ 8 سيارات إطفاء.. حريق هائل بسوبر ماركت شهير في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نشب حريق، اليوم السبت، داخل سوبر ماركت شهير بمنطقة التعاون بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل سوبر ماركت شهير بشارع الثورة بمنطقة التعاون بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف العميد هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم من أضرار الحريق الهائل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.