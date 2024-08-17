طعنات بالصدر والبطن.. العثور على جثة صاحب مصنع في ظروف غامضة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

عثرت أجهزة أمن المنيا على جثة صاحب مصنع بها طعنات ملقاة بالقرب من مصنعه بمركز سمالوط شمال المحافظة، وتكثف وحدة المباحث من جهودها لكشف غموض الواقعة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمركز سمالوط بلاغًا، يفيد بالعثور على جثة شخص بالقرب من أحد مصانع البلاستيك وبها طعنات نافذة بالصدر والبطن.

انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "صابر أ" 44 عامًا، صاحب أحد مصانع البلاستيك بمركز سمالوط، وعثر على جثته بالقرب من مصنعه وبها طعنات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحري حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهمين.