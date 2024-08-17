وزير الإسكان: تسليم 1238 وحدة في الأبراج الشاطئية والحي اللاتيني ومشروع مزارين بمدينة العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربتلي، وزير الإسكان، عن تسليم 1238 وحدة سكنية متنوعة في مناطق الأبراج الشاطئية، الحي اللاتيني، وكمبوند مزارين، بالإضافة إلى تسليم 3600 وحدة سكنية في مناطق داون تاون، سكن مصر، والإسكان المتميز.



وفي كلمته خلال احتفالية تسليم عدد من الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة، والتي نقلتها قناة إكسترا نيوز، أكد الشربتلي أن الوزارة تستهدف استكمال وتسليم جميع الوحدات السكنية المخطط لها بحلول الصيف المقبل.



وأشار الوزير إلى خطة تسليم الوحدات السكنية في العلمين حتى أغسطس 2025، حيث تتضمن الخطة تسليم 11549 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 8 آلاف وحدة أخرى و5 آلاف وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، و2000 وحدة في مشاريع "سكن مصر"، "الإسكان المتميز"، و"الإسكان الاجتماعي".

