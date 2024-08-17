شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات الطبية المجانية للتحالف الوطنى طفرة حقيقية تصل لأبعد نقطة بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عيادات طبية مجانية، تصل لأقصى نقطة في الجمهورية بل ابعدها، وتسهم في تقديم الرعاية الصحية والطبية لكل أهالينا في كل شبر في مصر، وتسهم تلك العيادات في الكشف عن المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، حيث تهدف إلى تعزيز مظلة التغطية الصحية للمواطنين وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر والفئات الأكثر استحقاقًا سعيًا من الدولة المصرية في تحسين جودة الحياة لهم في جميع نواحي المعيشة مثل الصحة والغذاء والتعليم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ويعكف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على تقديم العون للأولى بالرعاية، مع التأكيد على أهمية التكاتف المجتمعي، لذا فإن دور العيادات الطبية هام للغاية في تحسين الوضع الصحي والطبي للمواطنين، ويسهم في دعم المنظومة الصحية التي تعجز عن الوصول لهذه النجوع لتقدم خدماتها، ليأتي التحالف ويكمل دورها في دعم صحة المواطنين، وتقديم العلاج المجاني مع تحويل الحالات التي تحتاج على متابعة طبية مستمرة.

ونجحت مؤسسات التحالف الوطني، في توصيل العيادات المتنقلة إلى المناطق التي يتواجد بها الأهالي التي تحتاج إلى الدعم والرعاية، وتأتي هذه القوافل لتقدم الخدمة الصحية لملايين المصريين بالمجان.