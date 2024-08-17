أمين عام النواب يستقبل مشيرة خطاب والمشاركين باجتماع قانون الإجراءات الجنائية

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توافد عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب على مقر مجلس النواب للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد بعد قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة واعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واستقبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، الشخصيات المشاركة في الاجتماع، وكان في مقدمتها الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية، ومحمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

وسينعقد الاجتماع بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.

وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد انتهت من " إعداد وصياغة مسودة مشروع القانون " تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، و محامين متخصصين في القضايا الجنائية.



أمين عام مجلس النواب يستقبل رئيس حزب الحرية أمين عام مجلس النواب يستقبل رئيس حزب الحرية

أمين عام مجلس النواب يستقبل مشيرة خطاب