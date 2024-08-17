شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بالشيوخ: الدولة تولى الصناعة اهتماما كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية تولي قطاع الصناعة اهتماما كبيرا وغير عاديا، وتضع تطوير وتوطين الصناعة على رأس أولوياتها دعما للاقتصاد الوطني للبلاد.

وقال وهبة في بيان له اليوم، إن الدولة تسعى جاهدة لدعم ومساندة الصناعة في مصر بكافة الآليات والاستراتيجيات الممكنة، بداية من حرصها على توفير الطاقة اللازمة وتعزيزها للاستثمار وتحفيز وتوفير عوامل جذب المستثمرين الأجانب والمحليين، والاهتمام بالخطط والاستراتيجيات اللازمة، وصولا إلى قرار رئيس الوزراء الذي أعلن بأنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، بما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ أن الاهتمام بالصناعة يسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد الدولة ويساعد في جهود مواجهة التضخم، مثمنا إعلان رئيس الوزراء لتوطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل توطين الصناعة في مصر وتحفيز جذب الاستثمار والمستثمرين.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير الصناعة التي أطلقها وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، تؤكد أيضا أن الدولة تؤمن بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة ونعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو والتنمية والمستدامة.