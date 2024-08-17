أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ​الكفور​، ‌‏وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيّين من الجنسيّة السّوريّة، أَدخلت المقاومة الإسلاميّة اليوم ‌‏السّبت 2024-8-17، على جدول نيرانها مستعمرة اييليت هشاحر؛ وقصفتها لأوّل مرّة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا مستعمرة اييليت هشاحر لأول مرة ب‏صواريخ "كاتيوشا" ردًا على الاعتداء على الكفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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