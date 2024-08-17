"تاس" عن سفير طهران: إيران مستعدة لنقل الغاز الروسي عبر أراضيها

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن سفير طهران لدى روسيا كاظم جلالي، أن "إيران مستعدة لنقل الغاز الروسي عبر أراضيها".

ولفت جلالي، في حديث للصحافيين في إطار منتدى بحر قزوين الى أننا "نحن مهتمين للغاية بالعمل مع روسيا. ومستعدون لنقل الغاز الروسي عبر الأراضي الإيرانية"، موضحاً أن "روسيا احتلت في عام 2023 المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي تموز الماضي، نقلت وكالة إيران للأنباء "إرنا" عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن "بلاده ستتسلم 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا".

ووقعت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم مذكرة تفاهم في يونيو مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لتوريد الغاز عبر خط أنابيب إلى إيران.

وقال أوجي "ننتج حاليا ما بين 840 إلى 850 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي في إيران. وبموجب الاتفاق سيتم نقل 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من روسيا عبر بحر قزوين"، مضيفا أن "تكلفة إنشاء البنية التحتية اللازمة ستتحملها روسيا".