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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بـ "انفجارات عنيفة تُسمع في صفد والمحيط، وقصف كثيف بعشرات الصواريخ من لبنان تجاه الجليل الأعلى ووقوع إصابات".
كذلك كشفت عن "اطلاق صليات صاروخية متتالية بإتجاه الجليل الاعلى وصافرات الإنذار تدوي في في صفد و ومحيطها وصولا الى يردن".
بدوره، أفاد "مراسل" المنار، بـ"رشقة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة في الجليل الغربي".
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: إصابات جراء إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان وسقوطها في الجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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