الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدًا مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "الطّقس صيفي معتاد، مع درجات حرارة قريبة من معدّلاتها الموسميّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر آب يتراوح بين 25 و33 درجة مئويّة في بيروت، بين 23 و32 درجة في طرابلس، وبين 18 و35 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في ​لبنان​ اليوم السّبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع رياح ناشطة خاصّةً في المناطق الشّماليّة، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة الّتي تصبح دون معدّلاتها الموسميّة، ويتكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات المتوسّطة اعتبارًا من بعد الظّهر".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأحد غائم جزئيًّا، مع رياح ناشطة خاصّةً شمال البلاد، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة في المناطق السّاحليّة، بينما ترتفع بشكل ملموس خاصّةً على الجبال وفي الدّاخل حيث تصبح فوق معدّلاتها الموسميّة؛ ويستمرّ ظهور الضّباب على المرتفعات".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، مع استمرار تكوّن الضّباب على المرتفعات".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء غائم جزئيًّا، مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة، لتعود إلى معدّلاتها الموسميّة، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و40 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و75%، حال البحر مائج إجمالًا؛ وحرارة سطح المياه 30 درجة مئويّة".