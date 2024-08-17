الكتيبة الهندية التابعة لليونيفيل نظمت نشاطاً صحياً للنساء في محلة سوق الخان

نظم جنود حفظ السلام في الكتيبة الهندية التابعة لليونيفيل، بالتنسيق مع منظمة "شيلد" المحلية غير الحكومية "الصحة والعافية " في محلة سوق الخان جنوب لبنان.

وقام المقدم شيلبي ماكوتيا من الوحدة الهندية بإطلاع 35 سيّدة من المجتمع المحلي على سرطان الثدي، أحد أكثر أنواع السرطان المنتشرة حول العالم.

كما وقدم الفريق الطبي التابع لقوات حفظ السلام الهندية جلسات استشارية فردية تتمحور حول الصحة البدنية والعقلية، إضافة الى تنظيم أنشطة للصحة العقلية وتوزيع مجموعة من مستلزمات النظافة الشخصية على

النساء اللواتي حضرن النشاط.

وأعرب قائد الكتيبة الهندية العقيد أجيت سينغ نيجي، عن تقديره للمشاركة والاهتمام بمثل هذه القضايا الهامة، مؤكدا على

مواصلة قوات حفظ السلام الهندية التابعة لليونيفيل دعم السكان.