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إندونيسيا تحتفل بعيد الاستقلال في عاصمتها الجديدة

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ابوظبي - سيف اليزيد - احتفلت العاصمة الإندونيسية الجديدة، اليوم السبت، بعيد الاستقلال، بمراسم رفع العلم.
 وتقع المدينة الجديدة، التي أطلق عليها اسم «نوسانتارا»، في الجزء الشرقي المليء بالأشجار، من جزيرة بورنيو، وهي مصممة لتكون بديلاً مستداماً وعالي التقنية للعاصمة جاكرتا المزدحمة.
 وبينما تقترب بعض المباني الحكومية من الاكتمال، إلا أن الكثير من البنية التحتية الرئيسية مازالت غير مكتملة. وقاد الرئيس المنتهية ولايته، جوكو ويدودو، الحفل إلى جانب الرئيس المنتخب، برابوو سوبيانتو، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في أكتوبر المقبل.
 وتمت إقامة حفل منفصل في جاكرتا، بقيادة نائب الرئيس معروف أمين ونائب الرئيس المنتخب جبران راكابومينج راكا. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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