شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة يطلق أول منصة تدريبية سياسية تحت اسم "تثقيف" والان مع تفاصيل الخبر

قال مؤمن راشد، أمين التدريب بحزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب قام بإطلاق أول منصة تدريبية سياسية تحت اسم "تثقيف" بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية وتسهيل الإعداد القيادي الذي يقوم به الحزب لأعضائه ليكون جزءًا منه الكترونيًّا.

وأشار راشد إلى أن حزب الإصلاح والنهضة لديه تجربة مميزة في الإعداد القيادية عبر سنوات من خلال مبادرة الإعداد القيادي وتأهيل الشباب فكريًّا ونفسيًّا ومهاريًّا، ولذلك ستكون منصة تثقيف ليست موجهة لأعضاء الحزب فقط، ولكن بها نوافذ متاحة يستفيد منها جميع المشتغلين بالعمل العام مثل المقالات وبعض الدورات.

وأكد راشد بأن أهداف منصة "تثقيف" تركز على تحديد المبادئ والأفكار والقيم الأساسية التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة، وبناء تصور واضح لـ”رجل الدولة” المناسب للجمهورية الجديدة في الأبعاد الذهنية والنفسية والمهارية، والتطبيق العملي لذلك التصور المتكامل عبر تناول الموضوعات الحياتية اليومية في مختلف المجالات، وأخيرًا تسليط الضوء على مشروعات ومبادرات عملية يقوم بها حزب الإصلاح والنهضة بناء على ذلك.