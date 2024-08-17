أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"غارة اسرائلية استهدفت بلدة كفرحمام وغارة اخرى استهدفت اطراف بلدة شبعا في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا". كذلك أفاد المراسل، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي اغار على دفعتين مستهدفا بلدة مركبا".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على كفرحمام واطراف شبعا ومركبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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