شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الإنترنت يمثل خطورة على الأطفال ومطلوب رقابة وتدخل تشريعى لضبط المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الإنترنت أصبح من الأساسيات وبسبب الثورة التكنولوجية والتطور الكبير تخطينا فكرة الانترنت وأصبحنا فى عصر الذكاء الاصطناعى، وهذا بدوره يعنى ضرورة التأقلم مع التطور الكبير فى التكنولوجيا وفى نفس الوقت ضمان عدم الوقوع فريسة لمخاطرها، حيث تعد التكنولوجيا سلاح ذو حدين.

وأضاف" هندي"، في تصريح خاص، أن الانترنت عالم مفتوح، عالم بلا قيود، الجميع لا يرى بعضه، الجميع حر فيما يفعل ويشاهم، وهذا بدوره يمثل خطورة كبيرة على الأطفال والمراهقين على وجه الخصوص، وبعض الشباب لا يسلم من مخاطر الانترنت، ولهذا هناك أكثر من جهة معنية بضرورة حماية الأجيال الجديدة من مخاطر الانترنت، وكلمة مخاطر يندرج أسفلها الكثير من الموضوعات بداية من عمليات النصب والابتذال، والقتل فى بعض الألعاب، والتهديد بصور مفبركة، وإدمان الانترنت".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العصر الحديث لا غنى فيه عن الانترنت ، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الوعى، الهاتف المحمول أصبح فى أيدي الجميع دون استثماء، هناك من يحسن استغلاله ومن لا يجيد استخدامه، ولذلك لابد من زيادة الوعى بشأن هذه المخاطر، بداية من المدرسة، ووزارة الشباب ، والاوقاف، والأزهر والكنيسة، والتعليم العالى، والإعلام، ومن قبل الأسرة".

وشدد النائب عمرو هندي، على ضرورة أن تكون هناك عقوبات مغلظة فى القانون لكل من يستخدم الانترنت فى أفعال مخالفة للقانون، وإعلان هذه العقوبات للرأي العام ليكون عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم استغلال هذا التطور التكنولوجى فى أعمال النصب على المواطنين وإن لزم الأمر أن يكون هناك تشريع خاص مخاطر الانترنت لا مانع من ذلك مادام الأمر يتعلق بالأجيال المقبلة ومستقبل الدولة المصرية.



