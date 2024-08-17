رازي الحاج: تعددت الأسباب وتراكمت المليارات ولا كهرباء

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، إلى "أننا عدنا إلى قصة "ابريق الزيت" وصفر كهرباء"، مضيفًا "تعددت الأسباب وتراكمت المليارات ولا كهرباء".
ولفت، في تصريح، إلى أنّ "40 مليار دولار دعم للكهرباء منذ العام 2010. 40% هدر تقني وفني بانتاج وتوزيع الكهرباء. 40 سنة ونحن بانتظار الكهرباء 24/24. 40 مرة يلجأون إلى حلول ترقيعية تدفع من تعب وعرق وقهر الناس. 40 مستشار ولا يوجد حلّ".
ورأى الحاج أنّ "الحل بسيط: "لا مركزية الكهرباء"، ولنترك القطاع الخاص يقوم بالانتاج والتوزيع والجباية تحت رقابة الهيئة الناظمة"، وختم تصريح بالقول: "والله طفح الكيل".
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