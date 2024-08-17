شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"القومى لحقوق الإنسان" تشيد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتبني مجلس النواب فكرة إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.

وأشارت خطاب، إلى أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال كلمتها بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي.



