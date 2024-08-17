شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهداف مسابقة Startup Power للتحالف الوطنى.. أبرزها دعم ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

وقعت مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مسابقة "Startup Power" التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويرصد ”الخليج 365” أهداف الشراكة:

ـ تعزيز فرص تمويل المشاريع الناشئة الواعدة في مصر.

ـ توفير الدعم اللازم لرواد الأعمال الشباب لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

ـ تقدم شركة بلتون تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه.

ـ دعم رواد الأعمال من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الناشئة الواعدة في مجالات الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي، وقطاع الأغذية الزراعية.

ـ تعزيز النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المصري من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ـ تشجيع الابتكار من خلال حث الشباب على الابتكار والإبداع وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع.

وتعد مسابقة Startup Power منصة رائدة لدعم رواد الأعمال الشباب في مصر، وتستهدف في موسمها الثالث تمويل 50 شركة ناشئة في مجالات حيوية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.