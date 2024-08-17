استطلاع: تضاؤل الفجوة بين هاريس وترامب في الولايات المتأرجحة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف استطلاع حديث عن احتدام المنافسة في العديد من الولايات الرئيسية المتأرجحة بين المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وأظهر الاستطلاع - الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت أن هاريس تتقدم على ترامب في أريزونا 50% مقابل 45%، وكارولينا الشمالية 49% مقابل 47%، وذلك إثر الزخم الذي حصدته حملة هاريس خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي نيفادا وجورجيا، قلصت هاريس الفجوة إلى حد كبير مع الرئيس الأمريكي السابق ترامب، حيث يتقدم ترامب على هاريس في نيفادا 48% مقابل 47%، وفي جورجيا أيضا بنسبة 50% مقابل 46%، وفقًا للاستطلاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن إجمالي استطلاعات الولايات الأربع المعروفة باسم "حزام الشمس"، يتعادل فيها ترامب وهاريس بنسبة 48% لكل منهما، لذلك فإن أي منهما قد يفوز بالرئاسة إذا استطاع حصد ولاية واحدة على الأقل من هذه الولايات، إلى جانب الثلاث ولايات في المنطقة المعروفة باسم "حزام الصدأ"، وتضم ولايات ويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا.