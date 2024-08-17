الطيران الروسي يستهدف آليات عسكرية أوكرانية بالمنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تنفيذ ضربة جوية ضد آليات عسكرية مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن طائرات هليكوبتر من طراز "كا-52" نفذت ضربة جوية ضد معدات عسكرية مدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك،موضحة أن الضربة نفذت بصواريخ من طراز "إس-8" على مواقع الاستطلاع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في البيان أنه عقب استخدام أسلحة الطائرات،قامت الطواقم بمناورة مضادة للصواريخ،وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى مواقعها.

وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس الجاري،عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود مع روسيا.