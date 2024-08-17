تعزيز أركان العدالة.. أول تعليق من رئيس نادي القضاة الجديد - (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال المستشار أبو الحسين قايد رئيس نادي القضاة الجديد، إن النادي سيعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال مسيرته نحو تعزيز أركان العدالة ودعم القضاة في مهامهم وأعمالهم بالمحاكم.

وأوضح "قايد" لمصراوي، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع شبكة تواصل النادي مع كافة جهات الدولة وبحث سبل التواصل مع الوزارت لتحقيق الصالح ودعم الدولة المصرية.

واختتم حديثه موجها الشكر لرئيس نادي القضاة السابق محمد عبدالمحسن منصور على ما قدمه للنادي خلال السنوات الماضية.

يذكر، أن مجلس إدارة نادي القضاة قرر اليوم السبت، اختيار المستشار أبو الحسين فتحي قايد نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا لمجلس إدارة نادي قضاة مصر خلفاً للمستشار محمد عبد المحسن منصور نائب رئيس محكمة النقض وذلك لإعارته.