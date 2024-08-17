تخدم 14 ألف فدان.. تحرك عاجل من محافظ الدقهلية بشأن ترعة زغلولة -صور



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، ترعة زغلولة الممتدة من ميت غمر مروراً بعدد من قرى مركز أجا بطول 21 كيلو وتخدم أكثر من 14 ألف فدان لبحث شكوى المزارعين من عدم وصول مياه الري إليهم بسبب وجود جزء من الترعة مغطى بقرية كفر سرنجا بمركز ومدينة ميت غمر يمنع مرور المياه الي باقي الترعة، ووجود تراكمات للقمامة بالترعة.

جاء ذلك عقب شكوى المزارعين التي تقدم بها النائب إيهاب أنيس عضو مجلس النواب عن دائرة أجا خلال لقاء محافظ الدقهلية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأخير بديوان عام المحافظة .

رافق محافظ الدقهلية المهندس عبدالفتاح الباز وكيل وزارة الري بالدقهلية، والنائب إيهاب أنيس عضو مجلس النواب، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، واللواء صبري عبده رئيس مركز ومدينة أجا.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الري ورؤساء مراكز ومدن ميت غمر وأجا بتطهير الترعة أولا بأول ورفع القمامة ونواتج التطهير ومخلفات البناء والاشغالات من علي جانبي الترعة لعدم سقوطها مرة أخرى في المياه.

وأمر مرزوق، رؤساء مراكز ومدن ميت غمر وأجا بالتنبيه علي المواطنين بالقرى المطلة علي الترعة بعدم إلقاء القمامة بها لعدم انسدادها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وشدد المحافظ على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المجاري المائية منعا لتلوثها والإضرار بالزراعة وتلوثها، وبالتالي تلوث المنتجات الزراعية والتي تتسبب في أمراض للمواطنين المستهلكين لهذه المنتجات وتفشي الأمراض.

وكلف اللواء " مرزوق " وكيل وزارة الري بالدقهلية بدراسة إمكانية إزالة الجزء المغطى من الترعة بقرية كفر سرنجا بميت غمر لإعاقته وصول المياه فى القناة المائية .

وأكد المحافظ ، أن المواطن شريك أساسي مع الدولة في الحفاظ على البيئة والنظافة من خلال الالتزام بواجباته ووعيه بها ، مشيراً إلي أن الدولة وأجهزتها التنفيذية لن تستطيع العمل بدون مشاركة المواطنين ووعيهم بأهمية وطنهم ومقدراته والحفاظ عليه.