لمدة 10 أيام .. تحويلات مرورية لتجديد خط الصرف الصحي بشارع الكردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تجديد خط الصرف الصحي بشارع الكردي بالقاهرة، اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 2024/8/18 ولمدة عشرة أيام.

تستلزم أعمال تجديد خط الصرف الصحي إجراء تحويلات مرورية، وعلى القادم من أسفل كوبري الحضارات اتجاه شارع الطحاوية، أن يسلك يميناً من شارع الكردي اتجاه شارع محمد مرسي فيساراً اتجاه شارع الأجزجي واستكمال السير يساراً اتجاه شارع المواصلة فيميناً شارع الطحاوية.

ويسلك القادم من شارع الطحاوية اتجاه أسفل كوبري الحضارات يساراً اتجاه شارع الفلكي فيميناً اتجاه شارع التونسي فيميناً اتجاه شارع فخر الدين الرازي، والاستكمال اتجاه شارع الكردي اتجاه أسفل الكوبري.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.